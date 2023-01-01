İş Bankası’ndan birikimli mevduat hesabı

İş Bankası küçük tutarlarla tasarruf yapmak isteyenler müşterilerine“Birikimli Mevduat Hesabı”nı sunuyor.

Hesap sahibine 1 yıllık dönemler sonunda faiz getirisi sağlayan ve 5 yıl vadeli olarak TL/USD/EUR cinsinden açılabilen ‘Birikimli Mevduat Hesabı’ küçük tutarlarla bile düzenli tasarruf yapmaya imkan tanıyor. Birikimli Mevduat Hesabı’nın erken kapanması halinde birer yıllık dönem sonlarında tahakkuk etmiş ve anaparaya eklenmiş faiz tutarları geri alınmıyor.