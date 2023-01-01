İş Bankası’ndan “Karşılıklı Çek”

İş Bankası, ticari hayatın en önemli ödeme araçlarından biri olan çekin karşılıksız kalmasıyla yaşanan tahsilat sorunlarını ortadan kaldıran yeni bir hizmet başlattı.





“Karşılıklı Çek” adını taşıyan uygulama ile İş Bankası müşterileri çeklerine istedikleri oranda teminat getirebiliyor, böylece teminat konulan çeklerin karşılıksız olması imkânsız hale geliyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, itibarı azalan çeke karşı bir güvensizlik ortamı oluştuğunu ve çeklere yeniden itibar kazandıracak çözümlerin geliştirilmesi ihtiyacının iş dünyası tarafından sürekli olarak dile getirildiğini söyledi. Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk on aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sistemdeki karşılıksız çek adedinin yüzde 55,4 artarak 464 bin 666’dan 722 bin 193’e çıktığına dikkat çeken Suat İnce, bu durumun ticareti olumsuz etkilediğini ifade etti.