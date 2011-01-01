İş Bankası’ndan KOBİ'lere tavsiye

Türkiye İş Bankası yarattıkları istihdam ve üretimle ekonominin dinamosu konumunda bulunan KOBİ’lerin, sağlıklı büyümelerine ve rekabet avantajı sağlamalarına destek olmak amacıyla düzenlediği “İş’te Seminer” toplantılarının beşincisini İstanbul’da gerçekleştirdi.





Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde DES Sanayi Sitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda KOBİ’lere “Basel II ve Basel III’ün Getirdikleri” hakkında bilgi verildi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler aktarıldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, KOBİ’lere fizibilite çalışmasına önem vermelerini, yeni pazar araştırması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini sürdürmelerini, kaynak maliyetlerini gözden geçirmelerini ve en iyi bildikleri işi yapmaya devam etmelerini tavsiye ederek, Türkiye ekonomisinin büyümesi açısından KOBİ’lerin önemine dikkat çekti.

Suat İnce, KOBİ kredilerinde de 2012 Ağustos verilerine göre 2011 yılsonuna kıyasla yüzde 14.6’lık artışla 22.2 milyar TL kredi bakiyesine ulaşıldığını, sektörün aynı dönemindeki artışının ise yüzde 5.4 olduğunu ifade etti.