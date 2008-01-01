İş Bankası’nın “İş’le Buluşmalar”ı

Türkiye İş Bankası’nın, 2008’den bu yana KOBİ’lere bilgi ve danışmanlık desteği sağlamak amacıyla düzenlediği İş’le Buluşmalar Toplantısı’nın 37’inci durağı Eskişehir oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali buluşmada Eskişehir’li işadamlarına özetle şunları söyledi: “Türkiye, ideal bir büyüme dengesi bulmak zorunda. Bunun tecrübî yöntemlerle söylenebilecek seviyesi, kişisel kanaatim yüzde 5’ler seviyesidir. Bunun altı Türkiye’yi sosyal sorunlarla, istihdam sorunuyla, hatta oradan yansıyan bütçe sorunlarıyla karşı karşıya bırakır.

İş Bankası bu dönemde hangi koşullar oluşursa oluşsun aynı kararlılıkla imkanlarını sonuna kadar üreticinin, sanayicinin, çiftçinin, esnafın, hane halkının ihtiyaçlarına sunmaya devam edecek.;

Sadece kendimiz kazanmak değil muhataplarımıza da kazandırmak, birlikte değer yaratmak, bu ülkeye değer yaratmak için çalışacağız. Hizmet taahhüdümüzün karşılığı olan konularda şimdiye kadar nasıl hiç dur kalk yapmadıysak, istikrarla, sağlıklı duruşla her zaman öngörülebilir davrandıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edip, milli bankacılığın önderi olmaya devam edeceğiz.”