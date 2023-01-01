İş Faktoring’in İlk Bono İhracı

20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren İş Faktoring’in, 100 milyon TL’lik bono ihracına yatırımcılardan yoğun talep geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) borçlanma aracı ihracı için onay alan İş Faktoring’in bono ihracını İş Yatırım gerçekleştirdi.

İlgili vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) getirileri üzerine 90-110 baz puan “Yıllık Ek Getiri Oranı” aralığından satışa sunulan 179 gün vadeli bonolara yatırımcılardan gelen yoğun talep neticesinde Yıllık Ek Getiri Oranı’nın tabanı olan 90 baz puandan gerçekleşti. Bu kapsamda İş Faktoring, sektöründe gerçekleştirilen diğer 179 gün vadeli bono ihraçlaçlarına göre bugüne kadar gerçekleşen en düşük Yıllık Ek Getiri Oranı’ndan borçlanabilen Şirket oldu.

İş Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur V. İzci konuyla ilgili şunları söyledi: “Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığımız izinler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ilk bono ihracına beklentimizin çok üzerinde talep geldi. Gelen talep, yatırımcıların Şirketimize olan güveninin ve Şirketimizin kredibilitesinin önemli bir göstergesidir. İlk defa gerçekleştirdiğimiz bono ihracı kaynak çeşitliliğimizi arttırmak ve sermaye piyasalarında daha fazla yer almak açısından bizim için son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde de uygun koşullar oluştukça bono ve tahvil ihracı gibi kaynaklar ihraç etmeye devam edeceğiz.”