İş Girişim Sermayesi’ne IAIR Awards Ödülü

10 yılı aşkın yayıncılık tecrübesine sahip global bağımsız araştırma ve yayın kuruluşu IAIR® GROUP tarafından 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen, global ekonomi ve sürdürülebilirlikte mükemmellik ödülleri - IAIR Awards - sahiplerini buldu.

Yatırım sektörünün hızlı büyüyen segmentlerine odaklanan IAIR’ın 14 farklı kategoride yaptığı değerlendirme sonucunda, Milano’da gerçekleştirilen IAIR Awards Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Türkiye girişim sermayesi sektörünün en çok işlem gerçekleştiren kuruluşu olan İş Girişim Sermayesi’nin IAIR Awards’ta Aras Kargo yatırımı ile sağladığı katmadeğer, Türkiye’yi ‘Girişim Sermayesinde Mükemmellik’ ödülünün sahibi yaptı.

İş Girişim Sermayesi’nin, Aras Kargo yatırımındaki vizyoner yaklaşımı, sürdürülebilir değer yaratmaya odaklılığı, finansal ve operasyonel etkinlikte Aras Kargo’ya sağladığı katmadeğer bu ödülü almasında önemli oldu.