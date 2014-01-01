İş güvenliği uygulamasında bir aşama daha

01.01.2014 tarihinde, 50’den az çalışanı olan, “Tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıfına giren 520 bin işyerinde, hekim, iş güvenliği uzmanı ve hemşire çalıştırma mecburiyeti başladı.

Bazı “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyeri” örneklerini veriyoruz: Cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb. hizmet sunan güzellik salonları, mobilya imalatı, deniz balıkçılığı, şampuan imalatı, çanak, çömlek ve vazo imalatı, arıcılık, kümes hayvanları yetiştiriciliği, ansiklopedi, sözlük ve kitap basım hizmetleri, şarap ve bira imalatı, gıda ürünleri imalatı, kavun karpuz yetiştirilmesi, zeytin, çay ve fındık yetiştirilmesi, yatak, yorgan, yastık imalatı, ayakkabı, bot ve terlik imalatı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, leblebi çekirdek imalatı, kedi köpek maması imalatı, matbaalar, yapma çiçek imalatı, çatal, bıçak imalatı, süt ve peynir imalatı.



Önemli not: İş güvenliği hizmetleri dışarıdan “ortak sağlık ve güvenlik birimleri”nden çok düşük maliyetle alınabilecek. Çalışanların sayısı 10’dan az ise, bunların iş sağlığı ve güvenliği masrafları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanacak. İş güvenliği ve sağlık hizmetleri birimleri ile anlaşmayan iş yerlerine, her ay için 14 bin TL idari para cezası kesilecek.