İş Leasing ile OSBDER arasında işbirliği protokolü imzalandı

İş Leasing ile Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) arasında işbirliği protokolü 9 Mayıs tarihinde törenle imzalandı. Ankara, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde (Anadolu OSB) düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan OSBDER Başkanı ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, İş Bankası ve onun iştiraki olan İş Leasing’in finans alanında çalışan “milli” kurumlar olduğunu belirterek, bu işbirliği ile İş Leasing’in Türk sanayicisinin yanında olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade etti.

Tuncay, imzalanan işbirliği protokolü ile OSBDER üyesi Türkiye sathındaki 35 OSB’ye üye firmaların OSB içerisinde sıfırdan arsa alımı ve fabrika inşaası, devam eden inşaatların finansmanı ve faaliyette olan fabrikalarını İş Leasing’in finanse edebileceğini belirtti.

İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat ise imzalanan protokolle OSBDER’e üye tüm organize sanayi bölgelerinde sat-geri kirala ile sıfırdan fabrika inşaasını proje finansmanı modeliyle kurguladıklarını belirterek, sat-geri kirala ürünün firmalara olan faydaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İş Leasing’in finansman paketi hakkında bilgi vererek sözlerine devam eden Bolat, 80’in üzerinde firma temsilcisinin sorularını cevaplandırarak konuşmasını sonlandırdı. Protokolün taraflar arasında imzalanmasından sonra düzenlenen yemek ile tören sona erdi.