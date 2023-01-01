İş Leasing şube ağını genişletiyor

Türkiye genelinde 1.300 İş Bankası şubesi ve 16 bölge temsilciliği ile hizmet veren İş Leasing Ankara’daki 2. şubesini OSTİM’de açtı.

Yoğun ilgi gören açılışa, OSTİM Yöneticileri, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Adnan Keskin, ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, İş Faktoring Genel Müdürü Onur İzci, İş Leasing Yönetim Kurulu üyeleri ile OSTİM’de faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri katıldı.

Şube açılışı, firma yetkililerinin de katıldığı kokteyl ve canlı müzik ile sürdürüldü.