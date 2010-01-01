İş makinesi sektörünün hedefi 10 milyar dolar

MAKTEK İş Makinaları Alt Grubu’nun 21. Toplantısı Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) başkanlığında yapıldı.

İMDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy toplantıda; Türk iş makinası sektörünün, Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise en büyük 11’inci sektörü konumunda olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi: “2023 yılında makine satışlarının 22 bini geçmesini bekliyoruz. Eğer iş makinası alanında 22 bin satış rakamını geçersek ilk 10 pazarı arasına gireceğiz. Ülkemizdeki iş ve inşaat makinası talebinin yüzde 40’ı yerli imalatçılar tarafından karşılanıyor. Bunun artmasını hedefliyoruz. İş makinası ihracatı 10 yıl içinde sektör ihracatını 8 kat artırdı ve 1.5 milyar dolara yaklaştı. 2023 hedefinde en az 10 milyar dolarlık payı olacak, iş makinası ithalatının ihracatı karşılama oranı yüzde yüze yaklaşacaktır.”

Aksoy ayrıca; “Hem Avrupalı firmalar hem de Uzakdoğulu firmalar sektörde yatırım konusunda araştırmalarını sürdürürken 2014-2015 yıllarında iş makineleri sektörüne 350-400 milyon dolar yatırım geleceğini öngörüyoruz” dedi.