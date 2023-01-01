﻿ İSDER’de Ender Akbaytogan dönemi
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İSDER’de Ender Akbaytogan dönemi

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ender Akbaytogan, İSDER’in yeni başkanı oldu. Akbaytogan görevi Rızanur Meral’den devraldı. Akbaytogan, nitelikli işgücü ve KDV’nin indirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olacağını söyledi.

Ender Akbaytogan halen HASEL İSTİF MAK. SAN. Ve TİC. A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini sürdürüyor.
Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
- Ender Akbaytogan            YKB
- Serkan Acar                       Üye
- Murat Kır                 Üye
- Taner Sönmezer   Üye
- Ali Kara                   Üye
- M. Ünsal Kuyucu  Üye
- Alparslan Kurtmen           Üye
- H.Tamer Öztoygar Üye
- Sönmez Yazıcı      Üye
- Faruk Köse             Üye
- Orhan Aydoğan     Üye
- Halil İbrahim Gül   Üye
- Ilgaz Korkmaz        Üye

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