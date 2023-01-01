İSDER’de Ender Akbaytogan dönemi

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Ender Akbaytogan, İSDER’in yeni başkanı oldu. Akbaytogan görevi Rızanur Meral’den devraldı. Akbaytogan, nitelikli işgücü ve KDV’nin indirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olacağını söyledi.

Ender Akbaytogan halen HASEL İSTİF MAK. SAN. Ve TİC. A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini sürdürüyor.

Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

- Ender Akbaytogan YKB

- Serkan Acar Üye

- Murat Kır Üye

- Taner Sönmezer Üye

- Ali Kara Üye

- M. Ünsal Kuyucu Üye

- Alparslan Kurtmen Üye

- H.Tamer Öztoygar Üye

- Sönmez Yazıcı Üye

- Faruk Köse Üye

- Orhan Aydoğan Üye

- Halil İbrahim Gül Üye

- Ilgaz Korkmaz Üye