İşinizi eOfis’ de kurun

Özellikle lokasyon anlamında İstanbul’un en önemli stratejik bölgelerinde yer alan eOfis, gerek dekorasyonu, gerekse sunduğu hizmetlerle bir hazır ofis ortamının yanı sıra insanların keyifle çalışabileceği alanları çok uygun imkânlarla sunuyor.





eOfis ile yatırım yapmadan, genel gideri olmadan, idari personel gideri olmadan, esnek sürelerle tam donanımlı bir hazır ofise hemen sahip olunabiliyor. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park blokları, Ataşehir Flora Residence, İstiklal caddesi Elhamra Han ve Bakırköy Marmara Forum AVM Garden Office te ofis hizmeti veren eOfis, aylık 500 TL’ye tüm ofislerini kullanma imkânı sunuyor.