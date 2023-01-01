“İşletmesine teknoloji yatırımı yapamayacak olanlar market açmasın, başarısız olur”

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, tedarik zincirinden, satış ve stok adedine, aydınlatmadan yazılıma, artık marketlerde hemen her alanda teknoloji yatırımının şart olduğunu vurguladı. Altunbilek, sektöre yatırım yapmak isteyen işletmecileri uyardı: “Mağazasını kontrol edemeyecek olan hiç kimse, market açmasın, başarısızlığa uğrar.”

Perakendeci, üretici ve tedarikçi olmak üzere, perakende sektörünün 1 milyonu aşkın paydaşını aynı platformda biraraya getiren ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ Konferansı ve Fuarı (YZB 2015) öncesinde, TPF tarafından İstanbul’da düzenlenen basın toplantısına TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Başkan Yardımcısı Reşat Narman, Yönetim Kurulu Üyeleri; İhsan Korkmaz, Mahmut Kara ve İhsan Biçen’in yanısıra Globus Fuar Kongre Yönetimi Başkanı Hakan Adıgüzel katıldı. Altunbilek, bu yıl 7.’si, 15-16 Nisan’da, Haliç Kongre Merkezi’nde, “Dönüşümü Başlat, Geleceği Kazan” temasıyla gerçekleştirilecek olan YZB 2015’in teknoloji konusunu işleyeceğini anlattı. Türkiye ve KKTC’de faaliyet gösteren 16 derneğin çatı örgütü olarak, 369 üyeleri ile TPF olarak 3 bin 680 perakende noktasında hizmet verdiklerini aktaran Altunbilek, yaklaşık 70 bin kişi istihdamla perakende sektörünün Türkiye’nin en büyük istihdam sağlayan üçüncü sektörü olduğunu kaydetti: “Geçen yıl yakaladığımız büyüme oranı yüzde 14. Yerel zincir marketler olarak, toplamda 10 milyar dolarlık ciro ile Türkiye için oldukça önemli bir rakamsal karşılığa imza atıyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise 70 milyar TL. Perakende sektörünün geleceği çok parlak.”