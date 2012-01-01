İSO, 12. Sanayi Kongresi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İSO, 12. Sanayi Kongresi hazırlıklarını tamamladı. İSO, 15 Mayıs’ta düzenlenecek kongrede, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği dört çalıştay sonucu ortaya çıkan bir sanayi bildirisi açıklayacak.

Kongreye iki ünlü ekonomist de konuşmacı olarak katılacak; uluslararası politika-küresel ekonomi uzmanı Prof. Francis Fukuyama ve Çin-Hindistan Enstitüsü Kurucu Ortağı Haiyan Wang.

İSO’nun 12. Sanayi Kongresi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sanayi kongresi olacak. Kongre “21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme” ana temasıyla toplanacak. İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan İSO 12. Sanayi Kongresi, binlerce sanayici, kamu yöneticisi, iş dünyası, akademi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilecek.