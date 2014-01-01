İSO 14. Çevre ve Enerji Ödülleri verildi

Beş kategoride toplam 18 ödülün dağıtıldığı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 14. Çevre ve Enerji Ödülleri’nde, “İnovatif Çevre Dostu Ürün” dalında birincilik ödülünü resorsinolsüz

ve formaldehitsiz banyo ile Kordsa Global, “Çevre Dostu Uygulama” dalında birincilik ödülünü çevre dostu krom kaplama sistemiyle Vestel Elektronik, “Enerji Verimliliği Uygulama Projesi” kategorisinde birincilik ödülünü ısı geri kazanım projeleri ile Kaleseramik, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” dalında birincilik ödülünü Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi aldı. “Enerji Verimli Ürün” kategorisinde Jüri Özel Ödülü, Enel Enerji Elektronik’in, “İnovatif Çevre Dostu Ürün” kategorisinde KOBİ alanında Jüri Özel Ödülü, Net Pak Ambalaj’ın, Jüri Teşvik Ödülü ise Artaş Endüstriyel Tesisler’in oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Mustafa Öztürk’ün katıldığı törende konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çevre konusunda uzun vadeli ve sonuç alıcı politikalara odaklanmak gerektiğini belirterek, “Biz diyoruz ki 'Çevreyi hor gören, geleceği zor görür.' Bu gerçekten hareketle daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya yaratmak için hep birlikte mücadele vermeliyiz” dedi.