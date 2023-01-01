İSO Başkanı Bahçıvan: “Finansmanda acilen inovasyona ihtiyaç var”

İstanbul Sanayi Odası (İSO), fon kaynaklarını ağırlıklı olarak bankalardan temin eden üyelerine yönelik “Alternatif Finansman Yöntemleri” semineri düzenledi.

Açılışta İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicilerin muhafazakarlığı bir kenara bırakarak bono, tahvil, halka arz, uzun vadeli finansman, ortaklıklar, risk yönetimi ve hedging gibi borçlanma araçlarından yararlanma yollarını da araştırması gerektiğini vurguladı. Bahçıvan, Türkiye sanayisinde çapraz kurdan ciddi zararlar yaşanacağına dikkat çekti: “Türkiye sanayisinin finansmanda acilen inovasyona ihtiyacı var.”

Seminerin moderatörlüğünü Besfin Finansal Hizmetler Yönetici Ortağı Ferda Besli yaptı. “Aktif Finansmanında Yatırım Kredilerinin Önemi” oturumunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Koordinatörü Mehmet İlkin ve Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Burak Akgüç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.