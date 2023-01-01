İSO ile Boğaziçi Üniversitesi somut çıktılar peşinde

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ile sanayi-üniversite işbirliğinde somut çıktıları hedefleyen bir işbirliği protokolüne imza attı.





Sanayi sektörünün bilgi ve teknolojiye dayalı üretim yapması, üniversitelerin de bu tip üretim süreçlerini geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarını artırması hedefi çerçevesinde gerçekleştirilen işbirliğinin imza törenine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı C. Tanıl Küçük katıldı.

Protokol töreninde konuşan Barbarosoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin mühendislik ve fen bilimlerinde büyük bir hamle içinde olduğunu ve bu yolla ülke kalkınma ve sanayisine katkı ve etkisini artırmayı hedeflediğini belirtti.

İşbirliğiyle; “İstanbul’da faaliyet gösteren imalat sanayi sektörünün teknoloji üreten, geliştiren, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanarak üretim yapan bir odak noktası haline getirilmesi, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artırılması ve sanayi ihtiyaçlarının üniversiteye aktarılması” amaçlanıyor.