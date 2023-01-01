İSO ve TBD işbirliğiyle seminer

İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliği ile “Rekabette Bilgi Teknolojileri” Semineri, İstanbul Sanayi Odası Odakule Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ayvalı ve İSO Genel Sekreter Yardımcısı Haktan Akın’ın açılış konuşmasının ardından panel başkanlığını Soyak Yapı Genel Müdür Yardımcısı ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ünal’ın yürüttüğü panelde, konuşmacı olarak yeralan Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Arzu Baloğlu ile Teknosa Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Önder Kaplancık, “E-Ticaret ve Şirketler İçin Önemi, Uluslararasılaşma Faaliyetlerinde Bilişim, B2B, B2C, Finans Alanındaki Uygulamalar ve Başarılı Modeller” konusunu ele aldı. Panelin diğer konuşmacıları; SEM İnternet Reklam Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alper Cengiz, “Arama Motoru Optimizasyonu, İnteraktif Pazarlama ve Uygulama Alanları ve Web Sitenizin Ölçümlenmesi”, Sosyal Medya Eğitmeni ve Yazar Salih Seçkin Sevinç ise “Sosyal Medya Uygulamaları, İletişim Stratejilerinin Belirlenmesi, Sosyal Medya Hesaplarının Yönetimi, ‘Trending Topics’ Listesinde Yeralma Stratejileri” konularını anlattı. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan TBD İstanbul Kobilişim Çalışma Grubu Başkanı ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Osman Arslan Tunçelli, seminerin çok başarılı ve verimli geçtiğini ifade etti.