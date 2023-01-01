İSO’nun İMES Temsilciliği açıldı

Mart ayı başında faaliyetlerine başlayan İstanbul Sanayi Odası İMES Temsilciliği’nin resmi açılışı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirildi. İMES’te 107 Sokak’ta yeralan temsilcilik, ilk günden itibaren İSO üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açılış törenine, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yanısıra İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran ve İrfan Özhamaratlı, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri; Sadık Ayhan Saruhan, Mehmet Ata Ceylan ve Nurhan Kaya, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar ve İSO üyeleri katıldı.

İMES temsilciliğinde İSO üyelerinin, merkeze gelmeden alabileceği hizmetler arasında; 5174 Sayılı Kanun’un 26’ıncı Maddesi’nde sayılan belgeleri düzenlemek ve onaylamak, ihracatta dolaşım belgeleri satış ve onayı, kapasite raporu onaylı suret verilmesi, faaliyet belgesi düzenlenmesi, ihale durum belgesi, Bağ-Kur formları ve denklik belgelerinin onaylanması, yerli malı, imalatçı, imalat yeterlilik belgeleri düzenlenmesi, Türk malı belgesi satışı ve düzenlenmesi ile hizmet ücretleri ve üye aidat tahsilatı yeralıyor. Üyeler, İMES temsilciliğine İSO’nun merkez santral telefon numarasından ulaşabiliyor.