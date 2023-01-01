İşsizliğin temel nedeni eğitim sistemi

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin; TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

İşsizlikteki düşüşün büyük ölçüde mevsimsel etkilerden kaynaklandığını belirten Bilgin, işsizlik oranından ziyade giderek yapısal nitelik kazanan işsizliğin temel nedenlerine bakmak gerektiğini söyledi.

Prof.Dr. Bilgin’e göre, işsizliğin temel nedeni eğitim sistemi. Genç nüfustaki yüksek işsizlik oranına ve üniversite mezunlarının iş bulma zorluğuna dikkat çeken Prof.Dr. Bilgin, Türkiye’deki mevcut eğitim sisteminin, özellikle yüksek öğrenimin; ekonominin, sanayinin ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda ve niteliklerde işgücü yetiştirmekten uzak olduğunu söyledi. “Mevcut eğitim sistemi, ekonominin gerçeklerinden kopuk” diyen Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, mesleki-teknik eğitim ile yüksek öğrenim sisteminin ekonominin ihtiyaçlarına uygun şekilde işgücü yetiştirecek biçimde yeniden tasarlanması gerektiğini savundu.

Prof.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, işsizliğin 2001 krizi sonrası dönemde giderek kronikleşerek adeta yapısal bir nitelik kazanmasının diğer bir nedeni olarak ise emek piyasasındaki katılıkları gösterdi. Bilgin’e göre, Türkiye’de emek piyasası çok katı ve “istihdam dostu” bir yapı arz etmiyor.