İstanbul, akıllı şehir olma yolunda

Türkiye Bilişim Vakfı ile Turkcell işbirliğiyle kurulan Bilgi Toplumu Enstitüsü, İstanbul’da, Akıllı Şehirler panelini düzenledi. İnovasyon ve teknoloji odaklı uygulamalarıyla Barselona’nın akıllı şehre dönüşmesinde kritik rol üstlenen Barselona Şehir Konseyi CIO’su Manuel Sanroma’nın konuşmacı olduğu etkinlikte, Barselona’nın akıllı şehir olma süreci masaya yatırılırken İstanbul’un akıllı şehre dönüşmesi için neler yapılabileceği tartışıldı.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın evsahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Sanroma, Barselona’nın İstanbul’a yol gösterici niteliklere sahip olduğunu, teknolojinin ve şehrin birbirini tamamlaması gerektiğini belirtti. Teknoloji ve inovasyonun, şehir hizmetlerinde önemli bir iyileşme elde edilmesinin anahtarı olduğunu vurgulayan Sanroma, şehirlerin hepsinin birbirinden farklı, fakat her birinin aynı anatomiye ve aynı sorunlara sahip olduğunu, bu noktada bilgi ve deneyimleri paylaşmak gerektiğini kaydetti: “Barselona’nın akıllı şehir stratejisinin temelinde insan var. Hedef, daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha üretken bir topluma ulaşmak ve daha yüksek bir hayat kalitesi yaratmak. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sayesinde şehir hizmetleri çok farklı alanlarda şehir sakinlerinin tamamına ulaştırılıyor.”

Sanroma, Barselona Akıllı Şehir Modeli ile çevre, BİT, mobilite, su, enerji, atık, doğa, yapı sektörü, kamusal ve özel alan, açık devlet, bilgi akışı ve hizmetler olmak üzere 11 alanda Akıllı Şehir uygulamaları gerçekleştirildiğini anlattı: “11 alanda 120 farklı proje yürütülüyor. Projeler, akıllı aydınlatma, akıllı otopark sistemleri, akıllı su yönetimi, akıllı atık yönetimi gibi alanları kapsıyor.”