İstanbul Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri AYİD çatısı altında toplandı

İstanbul Anadolu yakasının geçmişi 60 yıla dayanan inşaat müteahhitleri tarafından kurulan İstanbul Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’nin (AYİD) basın lansmanı Büyük Kulüp’te yapıldı. AYİD; Anadolu yakasındaki tüm inşaat müteahhitlerini aynı çatı altında toplamak suretiyle Mehmet Sadıkoğlu başkanlığında kuruldu.

AYİD’in kuruluş hedefleri, sektördeki konumu ve Anadolu yakasındaki kentsel dönüşüm çalışmaları gibi konuları konuşmak üzere yapılan toplantıya 174 dernek üyesi de katıldı. Mehmet Sadıkoğlu, AYİD olarak amaçlarının Türkiye’deki en önemli sektörel oluşumları arasında yeralmak olduğunu söyledi. İnşaatları standartlaştırmak, belediyelerde takılı kalan ruhsat sorununu hızlandırmak ve iş güvenliğini sağlamak adına yola çıktıklarını belirten Sadıkoğlu, Anadolu yakasının köklü inşaat firmaları olduklarını ve bunun için de sektöre en doğru şekilde yön vermek ve özellikle de kamuyu bilinçlendirmek istediklerini kaydetti. AYİD Genel Sekreteri Hakan Şişik ise AYİD’in projelerini şöyle özetledi: “AYİD üyelerinin inşaatlarına AYİD tabelası konulacak. Belirli zaman dilimlerinde üyelerin şantiye çalışanlarına iş güvenliği seminerleri düzenlenecek. Kentsel dönüşümle ilgili bilgi almak isteyen her vatandaş, derneği arayabilecek veya da e-posta atarak ulaşabilecek. Kadıköy sınırları içerisindeki 22 mahalleye 22 ayrı konsept hazırlanacak.”

Derneğin kurucu üyelerinden Aydoğan Group Yönetim Kurulu Başkanı ve AYİD Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aydoğan, AYİD’in inşaatları belli bir standarta oturtmak adına yola çıktığını ve derneğin merkezindeki konulardan bir tanesinin de kentsel dönüşüm olduğunu ifade etti. AYİD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz Öncel, şantiye güvenliği kadar çevre güvenliğinin de önemine dikkat çekti.