İstanbul Kongre Turizmi lideri

2011 yılı ICCA-Uluslar arası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği istatistiklerine göre İstanbul kongre sektörünün lideri konumda. Analiz AMI Kasım 2012 sayısında yayınlandı.





AMI Magazin’de yer alan haberi değerlendiren ICVB Genel Müdürü Elif Balcı Fisunoğlu şu görüşünü dile getirdi: “Ortalama bir kongre için 300-500 katılımcıyı esas aldığımızda İstanbul’u ilk 5’e sokma hedefimizi gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Listelerde yer alan Avrupa Birliği üye dışı tek Avrupa şehri İstanbul’dur. Bu sıralama hepimize ve dünya kongre sektörüne yeni bir ufuk açtı. Bu sıralamayı bundan sonra tüm pazarlama çalışmalarımızda gururla kullanacağız.”