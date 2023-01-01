İstanbul Shopping Fest

Alışverişle eğlenceyi birleştiren; perakende, turizm, gıda, ulaşım, konaklama gibi birden çok sektörü harekete geçiren İstanbul’un alışveriş festivali “İstanbul Shopping Fest” (İSF) kapılarını Mall of İstanbul’da açtı.

7-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen alışveriş festivali açılışına şu isimler katıldı: İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Hüseyin Doğan, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Ünsal, Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, perakende sektörünün üst düzey yöneticileri ve sanatçı Ajda Pekkan.

Festivalde şu patronlar kendi mağazalarında birebir satış yaptı: Roman Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy, FLO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük, Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, DeFacto Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ateş ve İpekyol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdet Ayaydın.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İbrahim Çağlar da perakendenin patronlarıyla birlikte tezgahın arkasına geçti. Gecede, toplam 350 mağazasıyla dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen markalarını buluşturan Mall of İstanbul’da yeralan binlerce marka büyük açılışa özel ‘efsane indirim’ ile stoklarla sınırlı olan yüzlerce ürünü özel fiyatlardan satışa sundu.

Festivalin altın katılımcı AVM’leri şunlardı: 212 İstanbul Power Outlet, İstinyePark, Kanyon ve Zorlu Center. Festivalin diğer katılımcı AVM’leri ise Akasya Acıbadem, Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Akmerkez, Aqua Florya Alışveriş Merkezi, Capitol, Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, City's Nişantaşı, Demirören İstiklal, Forum İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Maltepe Park AVM, Marmara Forum, Marmara Park, MetroCity Alışveriş Merkezi, Palladium Alışveriş Merkezi Ataşehir, Pendorya Alışveriş Merkezi, Trump Alışveriş Merkezi.