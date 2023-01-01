İstanbul Ticaret Odası: Şirket kuruluşu ücretsiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şirket kuruluşlarında alınan hizmet ücretini kaldırdı. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, “Bundan sonra İTO’ya gelip şirket kurmak isteyen üye evraklarını verecek ve tek kuruş ödemeden şirketini kuracak.





Odaların inisiyatifinde olan bu değişiklikle, şirket kuruluşlarını hem kolaylaştırmak hem de özendirmek istedik. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasında İstanbul Ticaret Odası olarak bir katkımız olsun diye böyle bir karar aldık” dedi. 18 Kasım itibarıyla başlayan uygulamaya göre limited, anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş (hisseli) komandit şirketler bundan böyle 130 TL tutarındaki kuruluş hizmet ücretini ödemeyecek.

İTO Başkanı Çağlar, bundan sonra da hem Oda bütçesi hem TOBB Kanunu’nun el verdiği sınırlar içinde bu tür uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildirdi.