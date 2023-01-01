İstanbullu işadamları Çin'i keşfedecek

İSİAD üyesi işadamları fuar kapsamında yenilikleri takip ederek ...





TUSKON ve MARİFED bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Sanayici ve İş Adamları Derneği (İSİAD), her yıl dünyanın birçok yerinden binlerce iş adamının katıldığı Çin Canton İhraç Ürünleri Fuarı’na 14-18 Ekim tarihleri arasında iş gezisi düzenliyor. Yaklaşık 300 işadamının katılması planlanan geziye ilginin büyük olması bekleniyor. CANTON’a (Çin İhracat ve İthalat Ürünleri Fuarı) katılacak İSİAD üyesi işadamları fuar kapsamında yenilikleri takip ederek birçok yeni ürünü yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

Yaklaşık 200 ülkeden 170 bin kişiyi bir araya getirecek fuarda 15 bin katılımcı firma, 30 bine yaklaşan stant açıyor. Çin'in ihraç ettiği 100.000’den fazla ürün bu fuarda sergileniyor. Canton Fuarı, dünya ticaretini doğrudan etkileyen ve yeniliklerin ilk kez sergilendiği fuar olması ile de dikkat çekiyor.