İŞ’TE KOBİ’ye ödül

Türkiye İş Bankası’nın KOBİ’lere özel internet sitesi İŞ’TE KOBİ, firmaların internet üzerinden kolayca sunum hazırlamasını sağlayan SUNUMATİK uygulaması ile “Creativity International Awards” organizasyonundan Apps-Utility/Productivity Kategorisi’nde Gold Award ödülünü kazandı.

Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen ve iletişim dünyasındaki en iyi tasarımların ödüllendirildiği yarışmalardan biri olan Creativity International Awards organizasyonundan alınan bu ödül ile SUNUMATİK uygulaması 13’üncü, İŞ’TE KOBİ ise 31’inci ödülünü kazanmış oldu. Kullanıcı dostu ara yüzü, hazır şablonları, sektörlere özel sunum sayfaları ve İngilizce dil seçeneği ile dikkat çeken SUNUMATİK 2011 yılında firmaların hizmetine sunulmuştu. İŞ’TE KOBİ internet sitesine girenler SUNUMATİK uygulamasını ücretsiz olarak, yabancı dil bilgisi ve bilgisayar kullanım deneyimine ilişkin herhangi bir kaygı taşımadan kullanabiliyor, firmalarını tanıtan İngilizce/Türkçe sunumları Türkçe platform üzerinde kolaylıkla hazırlayarak, dünyanın her yerindeki müşterileri ile e-posta yoluyla gönderebiliyor veya Facebook, Twitter, Friendfeed v.b. sosyal medya hesaplarıyla paylaşabiliyor.