“İş’te Seminer”: “Çin’de Başarmak”!

Türkiye İş Bankası, KOBİ’lerin sağlıklı büyümelerine ve rekabet avantajı sağlamalarına destek olmak amacıyla düzenlediği “İş’te Seminer” toplantılarının bu yılki konusunu “Çin’de Başarmak” olarak belirledi. Bu yılın ilk İş’te Seminer toplantısını İstanbul’da gerçekleştiren İş Bankası, Çin ile ticaret yapan ve yapmak isteyen KOBİ’lere bu pazarda nasıl başarılı olabileceklerini anlattı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ekonomik ve siyasi anlamda dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak aday ülkelerden biri olan Çin’de temsilcilik düzeyinde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Günümüzde Çin Yuanı (RMB) ile ticaret yapmanın çok önemli bir unsur haline geldiğini vurgulayan İnce, bu doğrultuda İş Bankası olarak 2011’den itibaren Çin Yuanı ile mevduat kabul etmeye, nakdi ve gayri nakdi kredi vermeye, ayrıca akreditif açmaya başladıklarını söyledi.

Dış ticarette yeni kullanılmaya başlanan BPO (banka ödeme yükümlülüğü) sistemine değinen Suat İnce, İş Bankası’nın bu yeni ödeme şekline uyum sağlayan “ilk Türk bankası” olmakla kalmadığını, dünyada da öncü bankalardan biri olduğunu belirtti.