İSTKA: 6 hibe programı daha

110 milyon bütçesi olan dört tema altında altı hibe programı için teklif çağrısında bulundu.





İstanbul Kalkınma Ajansı (iSTKA), 2012 yılı ikinci dönem Mali Destek Programları kapsamında 110 milyon bütçesi olan dört tema altında altı hibe programı için teklif çağrısında bulundu. Hibe programları; Afetlere Hazırlık, Bilgi ve iletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma, Sosyal içermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ve Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi şeklinde dört temadan oluşuyor. Dört temadan ikisi, "Bilgi ve iletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma" ve "Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi" programları, sadece kar amacı gütmeyen kurumların değil, işletmelerin de başvurabilecekleri ve yararlanabilecekleri programları içeriyor.

İstanbul Valisi ve iSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Mutlu, çevreye ve kültürel değerlere saygılı bir şekilde ekonomik kalkınmayı sağlayıp sosyal imkanlardan tüm vatandaşların eşit şekilde faydalanabildiği, temelinde insan olan bir anlayışa göre hareket ettiklerini belirtti.