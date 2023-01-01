İSTKA destekli Hızlı Prototipleme Merkezi

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (TET) koordinatörlüğünü yaptığı İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) ortak olduğu, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli “Hızlı Prototipleme Merkezi Kurulumu” projesinde sona gelindi ve merkezin açılışı Dış Ticaret Kompleksi’ndeki törenle gerçekleştirildi.

“Hızlı Prototipleme Merkezi” ihracatçılara, sektör uzmanlarına, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine ürünlerine prototiplerini oluşturma imkanı veriyor. Proje kapsamında oluşturulan ekip öncülüğünde Mart ve Nisan aylarını kapsayan süreçte tasarım ve mühendislik öğrencilerine yönelik 6 çalışma grubu düzenlenecek. Ana teması prototipleme süreci olan bu workshoplarda medikal aletler, el aletleri, ambalaj ve genel olmak üzere konular ele alınacak. Workshoplar ile sektörde prototiplemenin hem ulaşılabilirliği hem de farkındalığının artırılması hedeflenirken, yeni tasarlanan ürün prototiplerinin üretilmesi için nihai kullanıcı testleri de yapılacak. Tasarımı yapılan ürünler ise katalogda bir araya getirilecek.