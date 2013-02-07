İSTKA’dan bilgi ve iletişim teknolojilerine

Bilgi İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma” temalı hibe programı için teklif çağrısında bulundu





Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İSTKA, 2012 yılı ikinci dönem Mali Destek Programları kapsamında, “Bilgi İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma” temalı hibe programı için teklif çağrısında bulundu.

Bu programla, İstanbul BİT sektörünün inovasyon kabiliyeti, işbirliği olanakları ve rekabetçiliğin güçlendirilerek İstanbul bölgesinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılmasını amaçlayan İSTKA, program kapsamındaki projelere asgari 200 bin TL destek verecek. Destek tutarı, işletmeler için 400 bin TL’ye, kar amacı gütmeyen kurumlar için ise 800 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Programın bütçesi ise 15 milyon TL’si işletmeler için, 15 milyon TL’si de kar amacı gütmeyen kurumlar için olmak üzere toplam 30 milyon TL. Son başvuru tarihi işletmeler için 7 Şubat 2013 olarak belirlendi.