İTO Başkanı Murat Yalçıntaş: “1 çalışana 1 hekim” uygulaması yanlış

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, birçok maddesi 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bir ve iki yıllık kademeli geçiş sürecinin ardından, tek çalışanlı işletmelere bile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı yükümlülüğü getirilmesinin ciddi sıkıntılara sebep olacağını söyledi.





Çalışma mevzuatının fazla istihdamı desteklemek yerine, tabiri caizse cezalandırdığını belirten Yalçıntaş, "Bugün bir işletmede istihdam 50 kişiyi bulunca engelli, avukat, çevre görevlisi, enerji yöneticisi, stajyer gibi ilave istihdam zorunlulukları doğuyor. Böyle olunca da, o işletmenin istihdam sayısı bazen 60’ı bile bulabiliyor. Şimdi bunlara bir de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi eklenecek. İstihdam artık altından kalkılabilecek bir yük olmaktan çıkıyor” dedi.

50’den az işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü getirilmesini yanlış bulan Yalçıntaş şu eleştiriyi getirdi: “Yeni kanunla ise hizmet alması gereken işyeri sayısı 1.5 milyona çıkacak. Bu tablo, iş güvenliği uzmanı sayısının ne kadar yetersiz kalacağını açıkça ortaya koyuyor. Aynı durum, işyeri hekimi sayısı açısından da geçerli.”