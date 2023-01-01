İTO’dan belgelendirme kolaylığı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) her işgünü ortalama 5 bin adet ürettiği ve ihale başvurusu, banka kredisi ve vize müracaatı gibi resmi işlemlerde kullanılan Faaliyet Belgesi ile onaylı Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, artık internetten çok daha kolay verilecek.

İTO Üyeleri, Oda’ya kayıtlı olduklarını gösteren Faaliyet Belgesi ve yine firmanın güvenilirliğini ifade eden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi Sureti’ni www.ito.org.tr adresinden elektronik imzalarını kullanarak temin edebilecekler. Sözkonusu iki belgeyi almak için İTO Portal’a üye olma ve sözleşme imzalayıp Oda’ya gönderme şartı kaldırıldı.

Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti talep eden firma yetkilisi, www.ito.org.tr adresine tıklayarak, online işlemler menüsünden belge başvurusu yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra elektronik imzalı belge gün içinde talep eden kişi ve kuruma iletilecek.