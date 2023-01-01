İTÜ, Açık Deniz Mühendisi yetiştirecek

Türkiye’nin ilk Açık Deniz Mühendisliği Lisansüstü Programı, mühendislik eğitiminin 242 yıllık adı olan İTÜ’de açılıyor.

Türkiye’deki gemi inşa sanayinin açık deniz yapıları sahasına yönelme kararı üzerine yurtdışındaki örnekler incelenerek geliştirilen program, sanayinin bu alandaki gelişimini destekleyecek adres olacak. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü bünyesinde Açık Deniz Mühendisliği Lisansüstü Programı hayata geçirilecek. 2015-2016 Akademik Yılı itibarıyla öğrenci kabul etmeye başlayacak program, özellikle yurtdışından gelen gemi ve yat siparişlerinde düşüşler yaşayan sektörün, açık deniz yapılarının inşasına yönelmesini destekleyecek profesyonelleri yetiştirecek. Ders programları ve içerikleri, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu tarafından oluşturuldu.