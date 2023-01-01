İTÜ ARI Teknokent girişimcilere Amerika kapılarını açıyor

İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’deki teknoloji girişimcilerini uluslararası pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor, yeni açıkladığı destekleme programıyla tüm teknoloji girişimcilerine, dünyanın teknoloji merkezlerinden Chicago’da ofis, pazarlama ve iş geliştirme hizmetleri sunuyor.

Dünyanın başarılı kuluçka merkezlerinden Chicago 1871’de ofis açan İTÜ ARI Teknokent, teknoloji üreten yenilikçi firmaları yurtdışına taşımak için sadece bu yıl 1.8 milyon TL harcayarak, girişimci firmaların yeni iş ortaklıkları kurmalarını destekleyecek. Böylece Türkiye’den çıkan girişimci teknoloji firmaları Amerika pazarının ve uluslararası yatırım almanın kapısını aralayacak. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, önümüzdeki dönemde yurtdışı yatırımlarına devam etmeyi planladıklarını açıkladı.