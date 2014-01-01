İTÜ Çekirdek Projesi

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve yeni nesil girişimcilerin yetişmesine olanak sağlayan İTÜ Çekirdek Projesi, 2014 yılıyla birlikte ‘bulut’a özel yeni bir platforma ev sahipliği yapıyor: Bulut Bilişim alanlarında teknoloji geliştiren girişimcileri ‘Bulut Bizden’ kategorisine davet ediyor!

‘Bulut Bizden’ kategorisi içerisinde girişimciler tüm altyapı ihtiyaçlarını İTÜ Çekirdek ve paydaşlarının destekleriyle karşılayacak. Böylelikle girişimciler sadece ‘bulut’ ortamında yazılım çözümleri geliştirmeye ve bilişim sektöründe yerli katma değer yaratmaya odaklanacak.

Buna göre girişimciler, İTÜ Çekirdek Yarışması’nın 2012 yılı 1.’si olan Imona Teknoloji’nin geliştirdiği yeni nesil, web tabanlı yazılım geliştirme platformunu (imonacloud.com) kullanarak yazılım çözümlerini geliştirecek, ihtiyaçları olan hosting hizmetlerine, pazar yeri hizmetlerine ve teknik altyapıya İTÜ Çekirdek’in Bulut Bizden Paydaşları, (İşNet, Microsoft, CloudTurk, Daha.net, Sadece Hosting) ve teknik destekleri aracılığıyla erişebilecekler. Eğitim, danışmanlık ve de çalışma alanı ihtiyaçlarını ise İTÜ Çekirdek bünyesinde ücretsiz olarak karşılayabilecekler.