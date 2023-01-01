“İTÜ Çekirdek”te, “Big Bang”!

Türkiye’nin en önemli girişimci destek projelerinden İTÜ Çekirdek’te, katılımcılara başarılı bir iş hayatının kapılarını açacak olan, 29 Kasım’daki final yarışması “Big Bang” (Büyük Patlama) için geri sayım başladı.

1000 başvuru arasından bu yıl ilk kez “Genel Kategori” ve “Bulut Bilişim Kategorisi” olmak üzere iki farklı alanda seçilen 30 aday, “fikirlerini işe dönüştürmelerini sağlayacak olan şirketlerini” kurabilmek için yarışıyor.

Adayların, projeleriyle 100 bin TL büyük ödüllü Big Bang’e kalabilmek için son elemeyi de geçmeleri gerekiyor. “Büyük Patlama”yı kimlerin gerçekleştireceği ile ilgili sonucu, jüri ile birlikte halkın oyları da belirleyecek.

Ön Kuluçka ve Hızlandırıcı dönemde aldıkları eğitim, danışmanlık, altyapı ve ön finansman destekleriyle projelerine son şeklini veren adaylar, iş fikirleri ile ilgili, iki ayrı kategori için, 1 Kasım ve 8 Kasım’da, Ön Eleme Jürisi’ne sunum yapacaklar. İTÜ Çekirdek girişimci adayları, son elemeleri de geçip, “kendi işlerini kurma” hayallerini, final yarışması olan Big Bang’e taşıyabilmek için çaba harcayacaklar.