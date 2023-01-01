Iveco Daily’nin ‘yeni’si

“2015 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünü kazanan ve parçalarının yüzde 80’i yeniden tasarlanan Yeni Daily, “Şimdiye Kadarki En İyi Daily” sloganı ile pazara sunuldu.

Aracın taşıma kapasitesi geliştirildi, yol tutuşu, çevikliği, kaliteli bir otomobilde olan sürüş konforu iyileştirildi. Yeni Daily, bir önceki modeline göre ortalama yüzde 5.5 yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu miktar şehir içinde EcoPack ile yüzde 14’e kadar ulaşıyor.

Uzun dingil açıklığı ve kısaltılmış arka uzantı oluşan yeni mimari özelliği sayesinde Yeni Daily, dar alanlarda çevikliğini kaybetmeden mükemmel sürüş sunuyor. Yeniliğinin nişanesi olarak; Yeni Daily’in “2015 Uluslararası Yılın Vanı” ödülünü en yakın rakibini 17 puan geçerek aldığını da kaydetmek gerek.