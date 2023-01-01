İvedik OSB’ye Telekom teknolojisi

Türk Telekom, teknolojik iletişim altyapısı ve katma değerli geniş bant ürünleri ile işletmeleri buluşturuyor.

Türk Telekom, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladığı anlaşma kapsamında OSB iletişim altyapısını fibere dönüştürüyor, teknoloji işbirliği ile birlikte başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelere avantaj sağlayacak teknoloji çözümleri sunuyor.

Konuyla ilgili İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Telekom Anadolu Merkez 1 Bölge Müdürü İrfan Yıldız, “Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına; teknolojik altyapımız, gelişmiş ses ve geniş bant çözümlerimiz ile, sanayicilerimizin ülkemiz ekonomisine daha da büyük katkılar sağlayabileceklerine ve rekabet güçlerini daha da artıracaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom ile işbirliklerinin uzun sürmesini temenni ettiklerini belirten İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ise “Gelişen teknoloji ve yeniliklerden etkin bir şekilde faydalanarak üretim ve ticaret kabiliyetini artırmayı hedefliyoruz” dedi.