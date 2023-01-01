İZODER’de seçimler

Ferdi Erdoğan, ikinci kez İZODER başkanlığına seçildi





Yalıtım sektörünün çatı derneği Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Ferdi Erdoğan, ikinci kez başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



ADI – SOYADI YK GÖREVİ ÜYE FİRMA



Ferdi Erdoğan Başkan (KALEKİM)

Tayfun Küçükoğlu Başkan vekili (BETEK)

FATİH ÖKTEM Başkan vekili (İZOCAM)

Ertuğrul Şen Başkan Yard. (İZODER)

Turgay Yüksel Üye (Sayman) HİMERPA

Ali Türker Üye (ODE)

Buğra Kavuncu Üye (BASF)

Emrullah Eruslu Üye (ERYAP)

Haluk Güreren Üye (TRAKYA CAM)

Harun Hasyüncü Üye (İZOBERROCK)

Kemal Çolakoğlu Üye (BALCIOĞLU)

Levent Gökçe Üye (WEBER)

Levent PPeselen Üye (MARDAV)

Murat Savcı Üye (KORAMİC)

Ümit Güneş Üye (GROFEN)



