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İZODER’de seçimler

Ferdi Erdoğan, ikinci kez İZODER başkanlığına seçildi



Yalıtım sektörünün çatı derneği Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Ferdi Erdoğan, ikinci kez başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

ADI – SOYADI  YK GÖREVİ      ÜYE FİRMA

Ferdi Erdoğan        Başkan (KALEKİM)
Tayfun Küçükoğlu   Başkan vekili (BETEK)
FATİH ÖKTEM       Başkan vekili (İZOCAM)
Ertuğrul Şen          Başkan Yard. (İZODER)
Turgay Yüksel       Üye (Sayman)   HİMERPA
Ali Türker              Üye (ODE)
Buğra Kavuncu      Üye (BASF)
Emrullah Eruslu     Üye (ERYAP)
Haluk Güreren       Üye (TRAKYA CAM)
Harun Hasyüncü    Üye (İZOBERROCK)
Kemal Çolakoğlu   Üye (BALCIOĞLU)
Levent Gökçe        Üye (WEBER)
Levent PPeselen    Üye (MARDAV)
Murat Savcı           Üye (KORAMİC)
Ümit Güneş           Üye (GROFEN)

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