Japon yatırımcı Ege Serbest Bölgesi’nde

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı-JETRO İstanbul Ofisi Genel Müdürü Yasuyuki Ishiga, Başbakanlık Yatırım Destek ve Promosyon Ajansı Yetkilileri ve beraberindeki heyet 14 Ekim 2014 tarihinde Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ’ı ziyaret etti.

Bölge’de yatırım imkanlarını değerlendirmek ve karşılıklı işbirliği fırsatlarını arttırmak amacıyla ESBAŞ’ın davetlisi olarak Bölge’yi ziyaret eden heyete Pazarlama ve Kiralama Müdürü Murat Özgürtaş tarafından geniş çaplı brifing verildi.

Otomotiv yan sanayi, makine, kimya, bankacılık, inşaat, danışmanlık gibi çeşitli sektörlerden firmaların bulunduğu heyet yetkilileri Bölgedeki yatırımlardan oldukça etkilendiklerini belirtti. Jetro Genel Müdürü Ishiga, Japon firmaların yeni yatırım yerleri için arayışta olduğunu, Ege Serbest Bölgesi’nin yatırımcılara sunduğu lojistik, işgücü avantajları, mükemmel altyapısı ve teşviklerle Japon yatırımcılar için oldukça önemli bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.