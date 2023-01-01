JCI Bahçeşehir’in kapısı açık

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği JCI Bahçeşehir Şubesi Türkiye Genel Kurulu’nda “En İyi Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü” aldı.





Ödül alan proje Ağaç Ettin Projesi. JCI Bahçeşehir Şubesi’nin projeleri birbirini izliyor: Küçük Eller İş Başında, Eğitim Akademisi, Kadın Çalışma Grubu, Girişimciliği Genç Girişimcilerden Öğreniyoruz..ve daha bir çok proje. JCI’nin katılımcıya kazandırdıklarına bakalım:

- Sınırsız öğrenme olanakları,

- Yaparak öğrenme felsefesi,

- Geleceğin liderlerini yetiştirme,

- Ulusal ve uluslararası arenada kendine güven,

- Çevresine ve topluma hizmet etme bilinci,

- Yaşamda iz bırakmak.

JCI Bahçeşehir, Şubat ayında Yönetici Lider Koçu ve Değişim Yönetimi Uzmanı Nazlı Eda Yavuz’u ağırladı. “Sektöründen Lider” projesi kapsamında yapılan eğitime katılanlar değişimin ne olduğunu, sektörel değişimlerin organizasyonlara nasıl yansıdığını ve daha bir çok konuyu uzmanından dinledi.

18-40 yaş arasındaki girişimci ruhların bir araya geldiği, paylaştığı, ürettiği bir sivil toplum kuruluşu olan JCI Bahçeşehir’in kapısı herkese açık.