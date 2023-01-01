Kadın Girişimci Yönetici Okulu

200 mezun verdi.





Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlenen, ücretsiz eğitim projesi Kadın Girişimci Yönetici Okulu, İstanbul etabının tamamlanmasıyla 200 mezun verdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende, program kapsamında 1 ay boyunca İstanbul’da eğitim gören 96 kadın girişimciye sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninde konuşan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, “Kadın girişimcilere pozitif ayırımcılık yapıyor ve onları özel bir segmentte değerlendiriyoruz” derken, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Özturan ise “İşletmelerin uzun ömürlü işletmeler haline gelebilmeleri ve kurumsallaşma yolunda doğru adım atabilmeleri ancak ‘stratejik yönetim felsefesi’ odaklı yönetim anlayışıyla gerçekleşecektir” diye vurguladı.