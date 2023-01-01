Kadın girişimciler kooperatifleşiyor

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu’nun “Engürü Evi Projesi” kapsamında kurulan “ANKAEL KADIN KOOPERATİFİ”nin ve Ankael Atölyesi’nin açılış töreni, Ankara Sanayi Odası (ASO ) Başkanı Nurettin Özdebir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birten Gökyay, “Ankara’ya özgü hediyelik eşya üretmek amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ‘Engürü Evi Projesi’nin sonuçları olarak hepimizin hayalinde bir kooperatif kurmak vardı. Bu kooperatif hayalimizi gerçekleştirdikleri için Gökçen Togay başkanlığında 7 kahraman kadına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu kooperatifin, ülkemizde kurulmuş olan diğer üretici kadın kooperatifleriyle birlikte kalkınmada doğru bir model olduğunu kanıtlamak için güzel bir fırsat olacağına inanıyorum” diye konuşan Gökyay, kendilerine destek veren ASO Başkanı Nurettin Özdebir’e Ankaralı girişimci kadınların teşekkür ve takdirlerini iletti.