Kağıt fatura dönemi bitiyor

30 bine yakın şirket, 2013 yılı Aralık sonu itibarıyla kağıt fatura yerine, e-Fatura...





Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) oluşturduğu e-Fatura sistemi ile yıllık brüt satış hasılatı 10 milyon TL’nin üzerindeki 30 bine yakın şirket, 2013 yılı Aralık sonu itibarıyla kağıt fatura yerine, e-Fatura düzenleyecek. 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin, 1 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvuru yapmaları gerekiyor.Ticari hayatta teknolojik devrim olarak nitelenen e-Fatura uygulaması ile kayıt dışı ekonomi, naylon fatura vb gibi süreçlerin de tarihe karışacağı belirtilirken, bu yıl 30 bin işletmenin e-faturaya geçmesinin ardından 2014’te de yıllık ciro sınırının 5 milyon TL’ye indirileceği ve kademeli olarak tüm işletmelerin sisteme dahil edileceği belirtiliyor.