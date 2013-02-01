KalDer Genel Sekreteri Akın Alıkçıoğlu oldu

Türkiye Kalite Derneği Genel Sekreterliği görevine Akın Alıkçıoğlu getirildi





Akın Alıkçıoğlu, 1 Şubat 2013 tarihi itibarıyla Türkiye Kalite Derneği Genel Sekreterliği görevine başladı. Akın Alıkçıoğlu göreviyle ilgili şunları söyledi: "KalDer; üstlendiği misyon gereği Türkiye’nin kamu, ticari, endüstriyel kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları rekabet gücünü yükseltecek yol gösterici çalışmalarda bulunmaktadır. Fakat kalite bilincini ve mükemmellik anlayışını Türkiye’de bireylere de indirgendiği sürece çok daha hızla hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye’nin herhangi bir bölgesindeki küçük bir işletmenin atölye ustası veya köyde yaşayan bir çiftçimiz “kaliteli ürün”, “müşteri odaklı yaklaşım” bilinci ve söylemine ulaştığında KalDer olarak hedef ve misyonumuza daha da çok yaklaşacağımız inancındayım.”

Akın Alıkçıoğlu Trabzon Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.