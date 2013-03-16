KalDer ve BÜYEM’den yönetim kalitesi

Tüm çalışanlara yönelik “Yönetim Kalitesi Geliştirme” programı düzenleniyor.





Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle kuruluşlardaki yönetim kalitesini yükseltmek amacıyla tüm çalışanlara yönelik “Yönetim Kalitesi Geliştirme” programı düzenleniyor. İşbirliği ile kuruluşlarında fark yaratacak, çalıştıkları kurumların rekabet gücünü yükseltecek olan tüm yönetici, yönetici adayı ve çalışanlara yönelik “Yönetim Kalitesi Geliştirme” programı düzenlenecek.

Kaliteyi yaşam biçimi haline getirmeyi hedefleyen yönetici ve çalışanlar için gerçekleştirilen programda, Toplam Kalite, Mükemmellik Modeli, Bireysel Kalite Sorumluluğu, Liderlik, Değişim Yönetimi, , Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Stratejik Planlama, İnovasyon gibi birçok konuda eğitimler verilecek. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitimler 16 Mart 2013’te başlayacak.

KalDer Başkanı Hamdi Doğan, “Eğitimde yeni bir açılımı gerçekleştiriyoruz” dedi.