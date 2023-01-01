Kamu mal ve hizmet alımında yenilikler
Kamu İhale Genel Tebliği, kamu mal alımı ve kamu hizmet alımı ihale yönetmeliklerinde gercekleşen değişiklikleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Serbest Bölgeler’de çalışma gösteren Türk vatandaşı hakiki kişiler ile Türkiye yasalarına göre kurulmuş yabancı sermayeli firmalar yerli üretici sayılabilecek. Yerli üretici olduğunu ispat ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak belgeyle yapılacak.
Mal ve hizmet alımlarına yönelik değişiklikte, başta yüzde 15 zorunlu yerli malı tercihi limiti olmak üzere avantajlardan yararlanmak ve Ar-Ge süreçlerini desteklemek için tasarlanan ‘teknolojik ürün deneyim belgesi’ de esaslara bağlandı. Buna göre, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanılan projelerde su yüzüne ve yerli malı belgesine sahip, piyasaya arzedilebilir-arzedilmiş ürünler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan teknolojik ürün deneyim belgesi alabilecek.
Mal Alım Yönetmeliği’nde gerçekleşen değişiklikle, yerli malı önerilmesinin kolaylaştırılması amacıyla ihalelerde kısım kısım öneri alınmasına yönelik düzenleme de yapıldı. Buna göre ihale kısmi öneriye açık olarak açıklanabilecek ve yerli malı öneren istekliler her bir kısma ayrı ayrı öneri verebilecek.
Düzenlemeye paralel olarak, Kamu İhale Kurumu’nun her sene Ocak ayında orta ve yüksek teknolojili ürünleri listesini ilan etmesi ve bu listede bulunan malların ihalelerinde yerli malı öneren istekliler lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu olduğu açıklandı.
Mal ve hizmet alımlarına yönelik değişiklikte, başta yüzde 15 zorunlu yerli malı tercihi limiti olmak üzere avantajlardan yararlanmak ve Ar-Ge süreçlerini desteklemek için tasarlanan ‘teknolojik ürün deneyim belgesi’ de esaslara bağlandı. Buna göre, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ya da uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanılan projelerde su yüzüne ve yerli malı belgesine sahip, piyasaya arzedilebilir-arzedilmiş ürünler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan teknolojik ürün deneyim belgesi alabilecek.