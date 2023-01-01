Kamu mal ve hizmet alımında yenilikler

Kamu İhale Genel Tebliği, kamu mal alımı ve kamu hizmet alımı ihale yönetmeliklerinde gercekleşen değişiklikleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, Serbest Bölgeler’de çalışma gösteren Türk vatandaşı hakiki kişiler ile Türkiye yasalarına göre kurulmuş yabancı sermayeli firmalar yerli üretici sayılabilecek. Yerli üretici olduğunu ispat ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak belgeyle yapılacak.