Kanat Boya IFS ERP’yi tercih etti

Global kurumsal yazılım çözümleri sunan IFS, Anadolu’daki çalışmalarına devam ediyor. İzmir’de yer alan ve boya sektörünün önemli isimlerinden olan Kanat Boya süreç yönetiminde IFS ERP’yi tercih ederek ERP Projesi çalışmalarına başladı.

Kanat Boya’nın seçim sürecinin ardından geçtiğimiz ay başlayan ERP projesi IFS’in boya sektörüne özel çözümleri sayesinde hızlı bir şekilde ilerliyor. IFS’in çözüm ortaklarından EGERİA Yazılım’ın yürüttüğü proje ile özellikle Ar-Ge süreçlerinin takibi ve Satış-Pazarlama faaliyetleri gibi kritik süreçlerde tam kontrol sağlanması ve işletme genelinde tüm süreçlerin birbiriyle tam bir entegrasyon içinde yürütülmesini sağlayacak bir sistem yapısının kurulması hedefleniyor.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000 m2 alan üzerinde üretimine devam eden Kanat Boya özellikle genel sanayi boyaları, boru hatları ve depolama tankları için özel boyalar ile gemi ve çelik yapılarda kullanılan yapısal çelik boyalarında uzmanlaşarak sektöründe önemli bir yer kazanmış bulunuyor.

Firma, IFS ERP’nin boya sektörüne özel çözümleri sayesinde diğer alternatifler arasında öne çıkmayı başardğını, IFS ERP’nin geliştirmeye ve özelleştirmeye açık yazılım mimarisinin tercihini etkilediğini, Egeria’nın Kanat Boya’ya yaklaşımı ve projeyi ele alış şeklinin seçimi kolaylaştırdığını açıkladı.