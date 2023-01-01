Kanca Avrupa pazarını genişletiyor

Kanca El Aletleri Dövme Çelik A.Ş, otomotiv ve el aletleri konusunda Avrupa’daki pazar payını artırmaya yoğunlaştı.

Gebze TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Kanca’nın Genel Müdürü Alper Kanca, “Lider olduğumuz alanlarda lider kalmak ve en az 3 yeni alanda ya da ürün grubunda da lider, orta vadede yakın coğrafyada alanımızda en yetkin ve müşterilerin akıllarına ilk gelen firma olmak istiyoruz” diyor. Alper Kanca Avrupa’daki pazar paylarını genişletmeyi planladıklarını belirterek şu bilgiyi paylaşıyor: “Üretim sürecinde kapasitemizi artırıyoruz. Otomasyona yatırım yapıyoruz ve farklı teknik gerektiren metal şekillendirme alanlarında çalışıyoruz. Hammadde geliştirme üzerinde çalışan ekiplerimiz de var. Ar-Ge'yi tepeden tırnağa her alana yaymaya çalışıyoruz. Yatırımlarımızın ağırlığını motor ve aktarma organlarına veriyoruz.”

Kanca El Aletleri Dövme Çelik A.Ş. İhracat Müdürü Ahmet Demir ise bir eğitim kurumu gibi çalıştıklarına işaretle; “Enerjiyi daha verimli kullanmak ve maliyetleri sürekli düşürmek önümüzdeki yıllardaki en öncelikli konulardan biri. Kanca olarak, hem enerji tasarrufu ve verimliliği hem de daha hafif parçalar üretme konularında çalışmalar yapıyoruz'' diye konuşuyor.